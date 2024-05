Rafael Mariano Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Heinz-Peter Bader)

Nach Berichten einheimischer Medien will er morgen an der ersten internationalen Atomkonferenz des Landes teilnehmen. Grossi versucht seit langem, vom Iran Antworten zu geheimen nuklearen Aktivitäten in der Vergangenheit zu erhalten. Laut seinen Angaben bestehen noch immer Informationslücken.

Der Iran hatte sich 2015 in einem Abkommen verpflichtet, sein Atomprogramm stark einzuschränken. Im Gegenzug wurden Sanktionen aufgehoben. Der Pakt, der den Bau iranischer Atombomben verhindern sollte, wurde 2018 vom damaligen US-Präsidenten Trump aufgekündigt. Im Gegenzug baute Teheran die Anreicherung von Uran stark aus und schränkte die Kontrollen durch die IAEA ein.

