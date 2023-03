Der Chef der UN-Atomaufsicht IAEA, Rafael Grossi, ist bei dem umkämpften Kernkraftwerk Saporischschja im Südosten der Ukraine eingetroffen. (IMAGO / SNA / IMAGO / RIA Novosti)

Für Grossi ist es der zweite Besuch am größten Atomkraftwerk Europas seit der Besetzung durch die russische Armee. Die IAEA ist in wechselnder Besetzung dauerhaft in der Anlage präsent.

Grossi sagte, er sei seine Pflicht, die Gespräche zwischen Kiew und Moskau voranzutreiben, um die Anlage zu schützen. Er forderte beide Seiten wiederholt auf, eine Schutzzone um das Werk herum zuzulassen, um einen Atomunfall zu verhindern. Die Reaktoren des Kraftwerks sind derzeit abgeschaltet; es wird von außen mit Strom versorgt. Die Gefechte machten es jedoch mehrfach nötig, die Notversorgung über Dieselgeneratoren einzuschalten.

