Atomwächter

Ein strukturiertes Programm zur Herstellung atomarer Waffen sei für die IAEA nicht erkennbar, teilte deren Chef Grossi in Wien mit. Er könne allerdings nicht ausschließen, dass die aktuellen Militärschläge auf Informationen beruhten, die seiner Einrichtung nicht vorlägen. Zudem hätten seine Mitarbeiter seit mehr als acht Monaten keinen Zugang mehr zu wichtigen Anlagen im Iran gehabt.
US-Präsident Trump begründet die Angriffe auf den Iran unter anderem mit der Bedrohung durch Atomwaffen. Teheran bestreitet den Vorwurf.
Diese Nachricht wurde am 02.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.