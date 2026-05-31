Ukraine
IAEA in Sorge nach möglichem Drohnenangriff auf AKW Saporischschja

Die Internationale Atomenergie-Organisation IAEA hat besorgt auf einen möglichen Drohneneinschlag in einem Gebäude des russisch besetzten Atomkraftwerks Saporischschja im Südosten der Ukraine reagiert.

    Blick auf das Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine
    IAEA-Experten vor Ort hätten um Zugang zum betroffenen Trakt gebeten, teilte die Organisation auf der Plattform X mit. Demnach wäre es die erste Attacke seit April 2024 auf das Kraftwerksgelände. Zuvor hatten die von Moskau eingesetzte Werksleitung und der Chef des staatlichen russischen Atomkonzerns Rosatom, Lichatschow, über einen Drohnenangriff auf den Maschinensaal des Reaktors Sechs informiert. Sie lasteten den Vorfall dem ukrainischen Militär an. Die ukrainische Armee wies die Vorwürfe zurück.
    Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.