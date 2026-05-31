IAEA-Experten vor Ort hätten um Zugang zum betroffenen Trakt gebeten, teilte die Organisation auf der Plattform X mit. Demnach wäre es die erste Attacke seit April 2024 auf das Kraftwerksgelände. Zuvor hatten die von Moskau eingesetzte Werksleitung und der Chef des staatlichen russischen Atomkonzerns Rosatom, Lichatschow, über einen Drohnenangriff auf den Maschinensaal des Reaktors Sechs informiert. Sie lasteten den Vorfall dem ukrainischen Militär an. Die ukrainische Armee wies die Vorwürfe zurück.
Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.