Naher Osten

Ein Techniker in der Uranumwandlungsanlage außerhalb der iranischen Stadt Isfahan. (Archivbild) (Vahid Salemi / AP / dpa)

dem Gelände keine erhöhten Strahlungswerte gemessen. Das teilte die Interna-

tionale Atomenergieagentur (IAEA) mit.

Die IAEA bleibe in engem Kontakt zu den iranischen Behörden, hieß es. Israel hatte die Anlage gestern mehrfach angegriffen. In Isfahan wird unter anderem Uran-Erz für die Anreicherung vorbereitet. Am Freitag hatte Israel auch die Uran-Anreicherungsanlage in Natans attackiert. Auch hier wurden zwar Schäden, aber keine erhöhte Strahlung festgestellt.

Israel will mit seinen Angriffen die Islamische Republik daran hindern, eine Atombombe zu bauen. Teheran behauptet immer wieder, dass sein Atomprogramm nur friedlichen Zwecken diene.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.