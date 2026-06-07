Nach begrenzter Waffenruhe

Das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja (Aufnahme vom März 2023) (picture alliance / dpa / Tass / Erik Romanenko)

Das teilte die Internationale Atomenergiebehörde mit. Nach einem 15-stündigen Stromausfall sei die externe Versorgung des Kraftwerks wiederhergestellt worden. Die Ukraine und Russland hatten sich zuvor auf eine begrenzte Waffenruhe geeinigt, um die Reparatur zu ermöglichen und einen Atomunfall zu verhindern.

Das von Russland besetzte AKW ist seit Kriegsbeginn aus Sicherheitsgründen abgeschaltet, benötigt aber Elektrizität zur Kühlung des radioaktiven Materials. Zeitweise war die Anlage nur noch an eine einzige Stromleitung angeschlossen. Vor Beginn des russischen Angriffskriegs waren es zehn. Russland und die Ukraine machen sich immer wieder gegenseitig für Angriffe auf das Atomkraftwerk verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.