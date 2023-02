Reinheitsgrad von 83,7 Prozent

IAEA weist im Iran hochangereichertes Uran nach

Die Internationale Atomenergiebehörde hat im Iran Partikel von hochangereichertem Uran gefunden. Behördenchef Grossi teilte in Wien mit, der Reinheitsgrad des Urans liege bei 83,7 Prozent - also knapp unter 90 Prozent, wie es für die Verwendung in Atomwaffen erforderlich sei.

01.03.2023