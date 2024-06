Deutsche Bahn

Die Bauarbeiten auf einer ICE-Strecke (Archivbild) (Christoph Schmidt / dpa / Christoph Schmidt)

Im Mai kamen lediglich gut 63 Prozent der IC- und ICE-Züge ohne größere Verzögerung ans Ziel, wie der Konzern in Berlin mitteilte. Im April hatte die Quote demnach noch bei über 64 Prozent gelegen und im März bei knapp 68 Prozent. Zur Begründung hieß es, das erhöhte Baugeschehen die Pünktlichkeit beeinträchtige. So sei etwa verstärkt im Schienennetz gebaut worden, damit zu Beginn der Fußball-EM möglichst wenige Baustellen den Verkehr ausbremsen.

In der Definition der Bahn gilt ein Zug ab einer Verzögerung von sechs Minuten als verspätet.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.