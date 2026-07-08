Einsatzkräfte der US-Einwanderungsbehörde ICE (Archivbild). (Yuki Iwamura / AP / dpa / Yuki Iwamura)

Das US-Heimatschutzministerium erklärte, der illegal in den USA lebende Mann habe sich seiner Überprüfung widersetzt. Er habe in Houston im Bundesstaat Texas mit seinem Auto zunächst ein ICE-Fahrzeug gerammt und dann versucht, einen Agenten der Behörde zu überfahren. Dieser habe das Feuer auf den Mann eröffnet. Das Ministerium untersuche den Fall, hieß es weiter.

Die ICE-Behörde steht in den USA wegen ihres aggressiven Vorgehens in der Kritik. Im Januar hatten ICE-Einsatzkräfte im Bundesstaat Minnesota zwei Menschen erschossen. Angaben der US-Regierung, wonach die Agenten in Notwehr gehandelt hätten, wurden durch Videoaufnahmen von Passanten in Frage gestellt beziehungsweise widerlegt.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.