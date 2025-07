Technische Störung

ICE der Deutschen Bahn (imago / Ralph Peters)

Nach Angaben der österreichischen Bundesbahnen war es nicht möglich, den Zug abzuschleppen. Daher hätten alle Passagiere im Tunnel in einen Ersatzzug umsteigen müssen. In dem defekten ICE soll Medienberichten zufolge bis zur Evakuierung stundenlang kein Licht gebrannt haben und die Klimaanlage ausgefallen sein. An dem Einsatz, der mehr als vier Stunden dauerte, beteiligten sich mehrere Rettungsorganisationen aus dem Großraum Wien.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.