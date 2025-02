Unfall an Bahnübergang

Unfall in Hamburg zwischen einem ICE und einem Sattelzug. (Daniel Bockwoldt / dpa / Daniel Bockwoldt)

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen Fahrgast, 25 weitere seien verletzt worden. Das Unglück ereignete sich aus noch unbekanntem Grund an einem Bahnübergang im Stadtteil Rönneburg. Der ICE mit mehr als 280 Fahrgästen an Bord war auf dem Weg von Hamburg nach München. Der Lkw-Fahrer wurde zur Vernehmung in Gewahrsam genommen. Die Aufräumarbeiten dauerten in der Nacht zunächst noch an.

Der schwerbeschädigte ICE ist nicht mehr fahrbereit und kann erst später abtransportiert werden. Unklar blieb, wann der Streckenteil wieder befahrbar ist.

