Die ersten ICE L der Deutschen Bahn gehen Ende des Jahres in Betrieb (Archivbild). (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, sollen die ersten vier neuen Fernverkehrszüge mit der Bezeichnung "ICE L" ab Ende des Jahres schrittweise in den Betrieb gehen. Insgesamt wurden beim spanischen Hersteller Talgo 79 Züge bestellt. Den Angaben zufolge zeichnen sich die neuen Modelle auch durch ein neues Innendesign und mobilfunkdurchlässige Scheiben aus.

Ursprünglich sollten die Züge bereits seit Herbst vergangenen Jahres unterwegs sein. Die Einführung verspätete sich aber aufgrund von Lieferschwierigkeiten und Verzögerungen im Test- und Zulassungsverfahren.

