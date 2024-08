Lyrikerin Mascha Kaléko

"Ich möchte in dieser Zeit nicht Gott sein"

Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, schrieb Mascha Kaleko: „Wir haben keinen Freund auf dieser Welt. Nur Gott.“ Später klagte sie Gott an. Die Religiosität der Dichterin passe in keine Schublade, sagen Theologen heute. (Erstsendung 29.7.20)