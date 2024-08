Finanzpolitik

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. (Archivbild) (imago / Sascha Ditscher)

Davon gehe er angesichts vieler kritischer Stimmen aus der Koalition aus, sagte Kühnert den Ippen-Medien. Ausländische Fachkräfte gewinne man nicht, indem man ganze Belegschaften mit steuerlicher Ungleichbehandlung konfrontiere. Kühnert sprach sich dafür aus, die Steuerlast für alle Normalverdiener zu dämpfen, statt nur für Menschen mit bestimmtem Pass.

Das Bundeskabinett hatte im Juli steuerliche Anreize für Arbeitsaufnahmen in Deutschland in Aussicht gestellt. Neu zugewanderte Spitzenkräfte sollen demnach in den ersten drei Jahren 30, 20 und 10 Prozent vom Bruttolohn steuerfrei stellen können. Auch Wirtschaftsverbände bewerteten die Idee als fragwürdig.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.