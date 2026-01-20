Bei einem Zugunglück in Spanien kamen viele Menschen ums Leben. (AFP / HANDOUT)

Innenminister Grande-Merlaska sagte im spanischen Fernsehen, fast alle bislang geborgenen Leichen seien bereits in das nationale Institut für Rechtsmedizin gebracht worden. Dort liefen die Identifizierungsarbeiten auf Hochtouren.

Nach jüngsten Angaben kamen bei dem Unglück mindestens 40 Menschen ums Leben; die Zahl der Verletzten stieg auf 170. Die Bergungsarbeiten sind noch nicht abgeschlossen; es werden weitere Todesopfer befürchtet. Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass auch mehrere Deutsche unter den Toten sind; die genaue Zahl ist unklar.

Am Sonntag war in der andalusischen Provinz Córdoba aus noch unbekannter Ursache ein Hochgeschwindigkeitszug entgleist und mit einem entgegenkommenden Zug kollidiert. Ministerpräsident Sánchez rief eine dreitägige Staatstrauer aus.

