Rechtsextremismus

Eine Demonstration der Identitären Bewegung - mit Flugblättern versucht die Bewegung, Schüler zu beeinflussen. (picture alliance / dpa-Zentralbild / Sebastian Willnow)

Das bayerische Kultusministerium berichtet von mehreren Schulen in München und Augsburg, an denen solche Flyer verteilt wurden. Im Nachbarland Baden-Württemberg sind zwei Fälle bekannt. Medienberichten zufolge kursieren die Flugblätter auch an Schulen in Norddeutschland.

Die Flyer tragen den Titel "Lehrer hassen diese Fragen". Die Identitären sprechen darauf gezielt Schülerinnen und Schüler mit rassistischen Parolen an und schüren Zukunftsängste. In Deutschland wird die Identitäre Bewegung vom Verfassungsschutz beobachtet.

