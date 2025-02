Israel hat im Gegenzug für die Übergabe von vier totel Geiseln durch die Hamas palästinensische Gefangene frei gelassen. Sie wurden an Mitarbeiter des Roten Kreuzes überstellt. (AP / dpa / Abdel Kareem Hana)

Es ist die letzte Übergabe dieser Art, die im Rahmen der aktuellen Waffenruhe im Gazastreifen vereinbart wurde. Die Hamas erklärte sich bereit, Gespräche über eine zweite Phase aufzunehmen.

Die Übergabe heute fand ohne die bislang übliche Propagandaveranstaltung der Hamas statt. Das hatte die israelische Regierung zur Bedingung gemacht. Frankreichs Präsident Macron bestätigte, dass die Leiche von Ohad Yahalomi identifiziert wurde, der auch die französische Staatsbürgerschaft besaß.

In den frühen Morgenstunden ließ Israel im Gegenzug weitere palästinensische Häftlinge frei. Sie wurden in Bussen aus dem Militärgefängnis Ofer im besetzten Westjordanland in Richtung Ramallah beziehungsweise in den Gazastreifen gebracht. Der arabische Fernsehsender Al-Dschasira zeigte Aufnahmen, wie Angehörige die ehemaligen Häftlinge jubelnd in Empfang nahmen.

Eigentlich hatten sie bereits am vergangenen Wochenende freikommen sollen. Israel verzögerte die Übergabe jedoch - aus Wut darüber, dass die Hamas die Übergabe israelischer Geiseln zuvor mehrfach zur Demonstration ihrer Macht missbraucht und mit Musik gefeiert hatte.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.