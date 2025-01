Auch Frankreich setzt wieder zunehmend auf Atomenergie. (dpa / picture alliance / Jean-Francois Badias)

Das Interesse an der Atomenergie sei so groß wie seit der Ölkrise in den 1970er- Jahren nicht mehr, erklärte ein Sprecher in Paris. Mehr als 40 Länder strebten einen Aus- oder Neubau von Atomkraftwerken an. Zudem werde die Stromerzeugung aus den 420 Reaktoren weltweit in diesem Jahr einen Höchststand erreichen. Die Internationale Energieagentur gründet ihre Erwartungen auf von ihr erhobene Daten zum steigenden Bedarf an Elektrizität in nahezu allen Ländern der Welt. Sowohl klassische Industriezweige als auch neue Bereiche wie die Produktion und der Betrieb von Elektroautos benötigten viel Strom. Aber auch die fortschreitende Digitalisierung mit ihren riesigen Datenzentren vergrößerten den weltweiten Energiehunger, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.