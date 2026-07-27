Deutsche Wirtschaft

Ifo-Index: Die Stimmung der deutschen Wirtschaft hat sich verbessert. (dpa / Leonie Asendorpf)

Der Geschäftsklimaindex stieg im Juli um knapp einen Punkt auf 86,6 Punkte und damit das dritte Mal in Folge, wie das Münchner Ifo-Institut nach einer Umfrage unter rund 9.000 Führungskräften mitteilte. Zwar waren die Unternehmen mit den laufenden Geschäften unter dem Strich etwas weniger zufrieden. Für die kommenden Monate aber bewerteten sie ihre Geschäftsaussichten optimistischer. Wie das Ifo-Institut weiter mitteilte, hellte sich die Stimmung quer durch mehrere Branchen auf. So berichteten viele Unternehmen von einer gestiegenen Nachfrage.

Analysten verwiesen allerdings darauf, dass die Fragebögen noch vor dem Wiederaufflammen des Iran-Krieges und unter dem Eindruck der damals noch laufenden Verhandlungen verschickt worden waren.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.