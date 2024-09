Viele Menschen arbeiten mittlerweile im Homeoffice, aus den leerstehenden Büros könnten viele Wohnungen geschaffen werden. (Archivbild) (imago / PhotoAlto)

Damit entstünde Platz für 100.000 Menschen, heißt es in einer Analyse, die gemeinsam mit dem Unternehmen Colliers für Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf erarbeitet worden ist. Büros, die wegen der Zunahme von Homeoffice nun leer stünden, könnten den Wohnungsmangel lindern, sagte Ifo-Forscher Simon Krause. Rund 30 Prozent der Flächen ließen sich in technischer und baurechtlicher Hinsicht in Wohnraum umwandeln. Nicht alle Büroflächen lassen sich umwandeln - auch weil der Umbau zu teuer wäre. Andere Studien kamen in der Vergangenheit zu ähnlichen Ergebnissen.

