Laut Ifo-lnstitut können EU-Freihandelsabkommen die Wirtschaft ankurbeln (Archivbild). (dpa / Leonie Asendorpf)

Dies teilte das Münchner Ifo-Institut mit, das sich auf eine Analyse des Forschungsnetzwerks EconPol Europe bezog. So könnte ein Abschluss der laufenden Verhandlungen die Wirtschaft anschieben und die Folgen der Zölle der USA ausgleichen. Die deutsche Wirtschaftsleistung könne laut den Ifo-Forschern um bis zu knapp 0,5 Prozent steigen. Ohne Abkommen würde hingegen besonders die Industrie unter den US-Zöllen leiden.

In der Analyse wurden die wirtschaftlichen Effekte von EU-Handelsabkommen unter anderem mit den Mercosur-Staaten, Indien, Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten untersucht. Die Abkommen sind entweder bereits ausgehandelt, vorläufig in Kraft oder kurz vor einem Abschluss.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.