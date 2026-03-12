Der Aufschwung in Deutschland wurde durch den Iran-Krieg gebremst. (dpa / Leonie Asendorpf)

Ein kurzfristiger Energiepreisanstieg verlangsame das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in diesem ‌Jahr um rund ⁠0,2 Prozentpunkte, heißt es ⁠in der heute vorgelegten Frühjahrsprognose. Die Münchner Forscher halten dennoch an ihrer im Dezember aufgestellten Vorhersage eines Wachstums von 0,8 Prozent für 2026 fest. Ohne Krieg hätten sie die Prognose auf ein Prozent heraufgesetzt. Für 2027 wird ein Plus von 1,2 Prozent erwartet.

