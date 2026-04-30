Ifo-Institut: Materialknappheit wegen Iran-Krieg: Deutsche Industrie beklagt sprunghaften Anstieg

Für die chemische Industrie wird wegen des Iran-Kriegs Material knapp. (picture alliance / dpa / Sebastian Willnow)

Wie das ifo-Institut für Wirtschaftsforschung berichtete, lag der Anteil der betroffenen Unternehmen im April bei rund 14 Prozent. Das seien mehr als doppelt so viele Firmen wie noch im Januar. Die Lieferketten gerieten spürbar unter Druck. Betroffen - vor allem von der Blockade des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus - sind demnach Branchen, die stark von erdölbasierten und energieintensiven Vorprodukten abhängig sind, wie die chemische Industrie.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.