Herbstprognose

Das Logo des ifo-Institutes (dpa | Peter Kneffel)

Für das kommende Jahr erwarten die Münchner Forscher ein Wachstum von 1,3 Prozent. Im Juni war noch mit 0,3, beziehungsweise mit 1,5 Prozent gerechnet worden.

Ifo-Konjunkturchef Wollmershäuser erklärte, die Belastung der deutschen Wirtschaft durch die US-Zölle sei nach wie vor spürbar.

Bei der Arbeitslosigkeit erwartet das Institut für das laufende Jahr einen Anstieg um 155.000 und eine Quote von 6,3 Prozent. Die Inflation werde bis zum nächsten Jahr auf 2,1 Prozent zurückgehen, heißt es weiter.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.