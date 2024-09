Das Münchener Ifo-Institut senkt seine Wachstumsprognose (dpa | Peter Kneffel)

Statt von einem Wachstum um 0,4 Prozent geht das Institut nun von einer Stagnation aus. Die deutsche Wirtschaft stecke fest, erklärte Ifo-Konjunkturchef Wollmershäuser. Als Gründe für die Entwicklung nannte er die Anstrengungen für die Abkehr von fossilen Brennstoffen und die Digitalisierung. Hinzukämen der demografische Wandel und eine veränderte Rolle Chinas in der Weltwirtschaft. Besonders schwierig habe es in diesem Kontext die Industrie,.

Bereits gestern hatte das Institut für Weltwirtschaft in Kiel seine Prognose gesenkt. Die Forschenden gehen nun davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 0,1 Prozent schrumpfen wird. Zuvor hatten sie ein Plus von 0,2 Prozent erwartet.

Mehr Bestellungen in der Industrie

Die deutsche Industrie hatte dank Großaufträgen einen überraschend guten Start in die zweite Jahreshälfte. Die Bestellungen wuchsen im Juli um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat und damit bereits das zweite Mal in Folge, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 1,5 Prozent gerechnet. Sie bekräftigten ihre Einschätzung, dass der Trend für die deutsche Industrie weiterhin nach unten gehe.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.