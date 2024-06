Fußball-EM als Wirtschaftsfaktor?

Fans beim Public Viewing in Berlin (dpa / Christoph Soeder)

Präsident Fuest sagte dem Portal "t-online", der ökonomische Effekt solcher Sportevents sei zu zu klein. Daher sehe er kaum positive Impulse durch der Heim-EM. Zwar kämen mehrere Hunderttausend Fans ins Land, die hier essen, trinken und übernachten. Doch in den Spielorten treibe das die Hotelpreise so hoch, dass andere Touristen wegblieben. Im Ergebnis gleiche sich das also aus, fügte der Ifo-Chef hinzu.

Auch der Einzelhandel profitiere nur sehr kurz von der EM. Nach Schätzungen seines Instituts stiegen die Konsumausgaben um etwa eine Milliarde Euro. Das sei zwar "nicht nichts, aber eben auch nicht sehr viel".

