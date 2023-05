Clemens Fuest. (picture alliance / Sven Simon)

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte den Bau der Fabrik gestern als "Meilenstein" bezeichnet. Drei Viertel aller Computerchips kommen ihren Angaben zufolge derzeit aus China. Für den Spatenstich war neben ihr auch Bundeskanzler Scholz nach Dresden gereist. Der deutsche Konzern will fünf Milliarden Euro investieren - und bekommt eine Milliarde Euro Fördermittel. Rund 900 neue Arbeitsplätze sind in Dresden geplant. In drei Jahren soll die Produktion beginnen.

