Der CDU-Wirtschaftspolitiker Kuban sagte im Deutschlandfunk, zehntausende Existenzen hingen von dem Schiffsbauer ab. Dennoch dürfte die Verstaatlichung der Meyer Werft durch den Bund und das Land Niedersachsen nur befristet sein. Der Staat sei nicht der bessere Unternehmer, betonte Kuban. Für eine langfristige Gesundung der Firma bedürfe es einer anderen Unternehmensführung. So sei es ein Versagen des Managements gewesen, dass der Kaufpreis der Kreuzfahrtschiffe erst bei Auslieferung fällig werde.

Auch der Grünen-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Unter-Ems, Pahlke, steht der geplanten Staatsbeteiligung positiv gegenüber. Die Rettung der Werft sei richtig, sagte er ebenfalls im Deutschlandfunk . Er begründete dies damit, dass in Papenburg neben Kreuzfahrtschiffen auch Plattformen für Windparks in der Nordsee gebaut werden, die für die Energiewende in Deutschland unersetzlich seien.