Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts warnt angesichts drohender US-Zölle vor einer erneuten Rezession. (Peter Kneffel/dpa)

Sollte die EU ihrerseits Abgaben auf amerikanische Produkte erheben, drohe ein neuer Handelskrieg, sagte Fuest der "Bild"-Zeitung. Das berge erhebliche Risiken für die deutsche Wirtschaft. Die hiesige Autoindustrie sei ohnehin schon in einer schwierigen Lage, erklärte Fuest. Der Berater im Bundesfinanzministerium, Südekum, riet dazu, abzuwarten. Zunächst solle geprüft werden, ob die angekündigten Zölle tatsächlich erhoben würden, sagte er ebenfalls der "Bild"-Zeitung.

US-Präsident Trump hatte angekündigt, die Zölle auf Autos und Lastwagen aus der Europäischen Union von 15 auf 25 Prozent zu erhöhen. Die neuen Sätze sollen bereits ab kommender Woche gelten.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.