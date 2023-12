Gesundheit

Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Berechnungen des Instituts. Grundlage seien der hohe Krankenstand, der starke Anstieg von Atemwegs-Neuerkrankungen seit Oktober und die zurzeit rapide Zunahme der Influenza-Neuinfektionen. So sei die Zahl aller neuen Fälle pro Woche aktuell um bis zu 53 Prozent höher als in den Vergleichswochen der letzten schweren Grippewelle vor Corona in der Saison 2017/2018. Wie hoch die Kosten tatsächlich ausfallen, wird laut IfW maßgeblich von der Dauer und Schwere der Grippewelle abhängen.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.