IG Bau sieht viele Baby-Boomer vor "Wohnarmut"

Robert Feiger, Bundesvorsitzender IG BAU (picture alliance / dpa / Swen Pförtner)

Rund 5,1 Millionen Baby-Boomer würden weniger als 800 Euro pro Monat aus der gesetzlichen Rente bekommen, sagte IG-BAU-Chef Feiger der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf. Das seien rund 40 Prozent der geburtenstarken Jahrgänge, die ab diesem Jahr bis 2036 in Rente gehen werden. Spätestens die Miete dränge einen Großteil von ihnen dann in die Wohnarmut, sagte Feiger mit Blick auf Berechnungen, die im Auftrag der Gewerkschaft durchgeführt wurden.

Wohnarmut bedeutet, dass Menschen nach Abzug der Wohnkosten kaum noch genügend Geld zum Leben haben.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.