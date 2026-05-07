Wohnungsmangel

Robert Feiger, Bundesvorsitzender IG BAU (picture alliance / dpa / Swen Pförtner)

Rund fünf Millionen Menschen, die in den kommenden zehn Jahren in den Ruhestand gingen, würden weniger als 800 Euro pro Monat aus der gesetzlichen Rente bekommen, sagte IG-BAU-Chef Feiger der "Rheinischen Post". Nach Abzug der Wohnkosten hätten sie kaum noch genügend Geld zum Leben. Die Miete dränge einen Großteil von ihnen dann in die Wohnarmut. Feiger berief sich auf Berechnungen des Pestel-Instituts in Hannover.

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Diese Nachricht wurde am 07.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.