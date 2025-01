Christiane Benner, erste Vorsitzende der IG Metall (picture alliance / dpa / Andreas Arnold)

Sie betrachte dessen Benehmen als inakzeptabel, sagte Benner in Frankfurt am Main. Musk lege totalitäres Verhalten an den Tag und überschreite Grenzen. Mit Blick auf die mediale Unterstützung der AfD durch Musk, der auf der Plattform X AfD-Chefin Weidel kürzlich ein Forum bot, sprach Benner von Wahnsinn. Als Demokratinnen und Demokraten müssten sich Gewerkschaftsmitglieder dem entgegenstellen.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.