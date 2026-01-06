Übernahme-Poker um Thyssenkrupp Steel
IG Metall fordert indischer Jindal-Konzern zum Handeln auf

Die Gewerkschaft IG Metall bekräftigt ihre Unterstützung für eine Übernahme der Stahlsparte von Thyssenkrupp durch einen indischen Bieter.

    Das Thyssenkrupp-Stahlwerk in Duisburg-Bruckhausen (picture alliance / Jochen Tack / Jochen Tack)
    Der Vize-Vorsitzende Kerner sagte der "Rheinischen Post", man glaube weiterhin, dass ein Einstieg von Jindal Steel im Sinne der hiesigen Beschäftigten funktionieren könne. Dafür müssten ​den ​Worten jetzt ​aber Taten folgen. Im September hatte das indische Unternehmen dem Essener Konzern ein Übernahmeangebot unterbreitet. Bereits damals hatte die IG Metall sich positiv zu der Ankündigung geäußert. Zuletzt erklärte Thyssenkrupp-Chef Lopez, die Gespräche kämen gut voran. Derzeit prüfe Jindal Steel noch die Bücher.Thyssenkrupp Steel ist Deutschlands größter Stahlhersteller mit über 26.000 Beschäftigten.
    Die Konzern-Tochter war wegen der Konjunkturschwäche, hoher Energiepreise und Billigimporten in eine Krise geraten.
