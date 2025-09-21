Kriege und Krisen

Die Gewerkschaft schlägt vor, Rüstungskonzerne mit einem zusätzlichen Steuersatz von 50 Prozent zu belegen, wenn deren Gewinne mit 20 Prozent über dem Durchschnitt der vorangegangenen Jahre liegen. Die Partei Die Linke fordert mit Blick auf die Profite der Rüstungsindustrie durch Kriege und Staatsinvestitionen schon seit Längerem eine Übergewinnsteuer.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.