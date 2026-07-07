Sparkurs beim Autohersteller

Mitarbeiter von Volkswagen wurden von der Gewerkschaft IG Metall zu Protesten aufgerufen (Archivbild). (picture alliance / dpa / dpa Pool / Julian Stratenschulte)

IG-Metall-Chefin Benner sagte, die Beschäftigten hätten ihre Beiträge geleistet. Anstatt die Versäumnisse der letzten Jahre auf dem Rücken der Belegschaft abzuladen, sollte sich die Konzernleitung um eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Marken kümmern.

Medienberichten zufolge plant Volkswagen, bis zu 100.000 Arbeitsplätze abzubauen. Zudem könnten vier Werke in Deutschland mittelfristig geschlossen werden. VW bestätigte die Zahlen bisher nicht offiziell. Die Rede ist aber von bevorstehenden, tiefgreifenden Veränderungen. Am Donnerstag will die Konzernführung ihre Pläne dem Aufsichtsrat präsentieren.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.