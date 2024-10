Tarifkonflikt

Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie plant die IG Metall, zu Warnstreiks aufzurufen. (picture alliance / dpa / Fabian Strauch)

Vorstandsmitglied Nadine Boguslawski sagte der Deutschen Presse-Agentur, in den Betrieben gebe es das hohe Bedürfnis, den Arbeitgebern den Ernst der Lage zu demonstrieren. Warnstreiks seien jetzt nötig, damit sich am Verhandlungstisch etwas deutlich und schnell bewege.

Die Friedenspflicht der Flächentarifverträge für die knapp 4 Millionen Beschäftigte läuft am Montag ab. Bislang wurde in zwei Verhandlungsrunden keine Annäherung erreicht. Die IG Metall fordert 7 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 12 Monaten, während die Metall-Arbeitgeber zusammengenommen 3,6 Prozent in einem Zeitraum von 27 Monaten angeboten haben.

