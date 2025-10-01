Tarifverhandlungen

Blick in ein Stahlwerk (picture alliance / dpa / Hauke-Christian Dittrich)

Daneben steige die Vergütung der Auszubildenden um 75 Euro im Monat. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags betrage zwölf Monate. Verlängert wurden demnach auch die Vereinbarungen zu Werkverträgen, Beschäftigungssicherung und Altersteilzeit. Weitere Details betreffen etwa Arbeitszeitkonten und die Übernahme von Azubis. Um Mitternacht war die Friedenspflicht ausgelaufen. Die IG Metall hatte für den Fall einer ausbleibenden Einigung mit Warnstreiks gedroht.

Das Ergebnis steht nach Angaben der Gewerkschaft unter dem Vorbehalt einer Zustimmung von Vorstand und Tarifkommission.

