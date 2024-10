Tarifstreit

IG Metall startet Warnstreik-Welle. (picture alliance / Revierfoto)

Bundesweit sind Aktionen geplant. Demonstriert wurde in der Nacht unter anderem beim VW-Werk in Osnabrück. 250 Mitarbeitende seien vor Ort, teilte ein Gewerkschaftssprecher mit. In Hannover etwa beteiligten sich nach Angaben der IG Metall rund 200 Beschäftigte des Batterieherstellers Clarios. Um Mitternacht war die Friedenspflicht in demTarifkonflikt ausgelaufen.

Die Gewerkschaft fordert unter anderem Lohnerhöhungen von sieben Prozent über zwölf Monate. Die regionalen Arbeitgeberverbände bieten ab Juli 2025 ein Plus von 1,7 Prozent und ein Jahr später um weitere 1,9 Prozent an. Sie argumentieren, weite Teile der Branche - allen voran die Autoindustrie - steckten in einer strukturellen Krise.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.