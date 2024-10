Tarifstreit

IG Metall startet Warnstreik-Welle (Archivbild). (picture alliance / dpa / Fabian Strauch)

Mit Beginn der Nachtschicht fanden erste Aktionen statt. Demonstriert wurde unter anderem beim VW-Werk in Osnabrück. 250 Mitarbeitende seien vor Ort, teilte ein Gewerkschaftssprecher mit. In Hannover etwa beteiligten sich nach Angaben der IG Metall rund 200 Beschäftigte des Batterieherstellers Clarios.

Die Tarifverhandlungen gehen heute in dritter Runde weiter. Die Gewerkschaft fordert unter anderem Lohnerhöhungen von sieben Prozent über zwölf Monate. Die regionalen Arbeitgeberverbände bieten bislang ein Plus von 3,6 Prozent in zwei Stufen.

