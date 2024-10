Tarifstreit

IG Metall startet Warnstreik-Welle. (picture alliance / Revierfoto)

In der Nacht läuft die Friedenspflicht aus. Bereits heute soll es nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall bundesweit Arbeitsniederlegungen geben. Die IG-Metall-Vorsitzende Benner sagte in Frankfurt am Main, das magere Angebot der Arbeitgeber verkenne den Ernst der Lage. Die 3,9 Millionen Beschäftigten in der Branche brauchten mehr Geld. Mit der zusätzlichen Kaufkraft stärke man auch die Konjunktur.

Die Gewerkschaft fordert unter anderem Lohnerhöhungen von sieben Prozent über zwölf Monate. Die regionalen Arbeitgeberverbände bieten ab Juli 2025 ein Plus von 1,7 Prozent und ein Jahr später um weitere 1,9 Prozent an. Sie argumentieren, weite Teile der Branche - allen voran die Autoindustrie - steckten in einer strukturellen Krise.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.