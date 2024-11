Volkswagen steckt in der Krise. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Einen Tag vor der dritten Tarifrunde bei VW stellen sie Eckpunkte eines eigenen Gesamtkonzepts für die Zukunft des Autobauers vor, wie Gewerkschaft und Betriebsrat ankündigten. Betriebsratschefin Cavallo und IG-Metall-Bezirksleiter Gröger wollen dabei ihre Ideen für die Stabilisierung des angeschlagenen Konzerns darlegen.

Der Chef des Automobilkonzerns, Blume, sieht keine Alternative zu einem harten Sparkurs in seinem Unternehmen. Wegen schwacher Nachfrage in Europa und gesunkener Erträge im China-Geschäft müssten die Kosten in Deutschland massiv gesenkt werden. Zuletzt hatte der Konzern Gehaltskürzungen um zehn Prozent gefordert.

