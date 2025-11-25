Standortwahl

Die Gewerkschaft erwarte von den Betrieben, anzupacken und hierzubleiben, sagte Benner dem RBB-Hörfunk. Das Land habe tolle Beschäftigte. Es sei wichtig, die Stärken und Chancen des Standorts zu betonen. Benner warb für mehr Investitionen in Deutschland. Zugleich forderte sie ein Ende der Debatte über längere Arbeitszeiten oder vermeintlich faule Beschäftigte. Zu Branchen, denen es derzeit sehr gut gehe, zählte die IG-Metallvorsitzende die Luftfahrt, die Rüstungsindustrie und die Medizintechnik.
Diese Nachricht wurde am 25.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.