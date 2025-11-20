Lkw-Hersteller MAN

Alle künftigen Investitionen sollten im Prinzip dorthin fließen, erklärte die Gewerkschafterin Sibylle Wankel, die im Aufsichtsrat des Unternehmens sitzt. Man könne sich ausrechnen, was dies langfristig für die deutschen Standorte bedeute, sagte sie der Süddeutschen Zeitung. MAN produziert in München, Nürnberg und Salzgitter Lastwagen und Busse. Von Seiten des Unternehmens hieß es, noch sei keine endgültige Entscheidung gefallen. MAN ist Teil des Traton-Konzerns, an dem Volkswagen die Mehrheit hält.
