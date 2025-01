IG Metall fordert mehr Geld für die Textil- und Bekleidungsbranche. (dpa/picture-alliance/Marijan Murat)

Die Mitarbeiter bräuchten das Geld dringend, um die allgemeinen Preissteigerungen auszugleichen, erklärte die IG Metall. Sie fordert außerdem großzügigere Regelungen zur Altersteilzeit. Von den Arbeitgebern gibt es noch kein Angebot. Die erste Verhandlungsrunde findet am 30. Januar in Frankfurt am Main statt.

