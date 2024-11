Internationales Komitee vom Roten Kreuz

IKRK-Präsidentin: "Wir können diese humanitären Krisen nicht mehr stemmen"

Vor dem Hintergrund der Kriege in Nahost und in der Ukraine hat die Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Spoljaric, an die internationale Staatengemeinschafts appelliert, andere Konflikte nicht aus den Augen zu verlieren. Weltweit gebe es rund 120 weitere bewaffnete Auseinandersetzungen mit hohen Opferzahlen, sagte Spoljaric im Deutschlandfunk. Man könne diese humanitären Krisen nicht mehr "stemmen".