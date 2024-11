Abholzung im Amazonas-Regenwald in Brasilien (IMAGO / ingimage / via imago-images.de)

Insgesamt wurden den Angaben zufolge in diesem Zeitraum rund 6.300 Quadratkilometer Regenwald vernichtet. Das sei der niedrigste Wert seit neun Jahren.

Brasilien will die detaillierten Daten über den Stand der illegalen Abholzungen auf der Weltklimakonferenz in Baku vorstellen, die am Montag beginnt. Präsident Lula hatte bei Amtsantritt Anfang des Jahres 2023 versprochen, die illegale Abholzung komplett zu stoppen. Unter seinem Vorgänger Bolsonaro war die Vernichtung des Regenwaldes um 70 Prozent angestiegen.

07.11.2024