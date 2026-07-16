Kontrollen an der Grenze zu Österreich (Archivbild) (IMAGO / Revierfoto / IMAGO / Revierfoto)

EU-Migrationskommissar Brunner sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei jetzt an der Zeit, die innereuropäischen Grenzkontrollen schrittweise abzuschaffen. Er verwies auf stark gesunkene illegale Einreisen sowie auf die europäische Asylreform. Diese gilt seit Mitte Juni und soll etwa durch Verfahren an den Außengrenzen schnelle Entscheidungen und konsequente Abschiebungen ermöglichen. Kirchen und Menschenrechtler kritisieren die Regelungen.

In Deutschland gibt es auf Grundlage einer Ausnahmeregelung seit September 2024 innereuropäische Grenzkontrollen. Angeordnet wurden sie von der ehemaligen Bundesinnenministerin Faeser. Im Mai vergangenen Jahres hatte Nachfolger Dobrindt die Kontrollen weiter intensiviert und seither mehrfach verlängert. Aktuell gelten sie bis September. Gestern hatte Dobrindt gesagt, derzeit seien die Kontrollen noch notwendig. Man beobachte genau, wie sich die EU-Asylreform auswirke.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.