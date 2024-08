Internationale Arbeitsorganisation

Die weltweite Jugendarbeitslosigkeit ist laut ILO zurückgegangen. (ARD / Linda Staude)

Die Arbeitslosenquote unter 15- bis 24-Jährigen sei 2023 auf ein 15-Jahres-Tief gefallen, heißt es in einem Bericht der UNO-Organisation, der zum heutigen Internationalen Tag der Jugend in Genf veröffentlicht wurde. Vergangenes Jahr seien 65 Millionen Jugendliche arbeitslos gewesen. Das habe einer Quote von 13 Prozent entsprochen. Die Lage sei nicht in allen Regionen gleich. In den arabischen Staaten, in Ostasien sowie in Südostasien und im Pazifik sei die Quote höher als 2019 gewesen, dem Jahr vor der Corona-Pandemie.

Deutschland hat laut Statistischem Bundesamt die niedrigste Arbeitslosenquote unter Jugendlichen in der EU - 5,9 Prozent. Binnen 20 Jahren hat sie sich demnach nahezu halbiert.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.