Fußball

Im Alter von 41 Jahren: Pepe gibt Karriereende bekannt

Der portugiesische Fußballer Pepe hat das Ende seiner Karriere verkündet. Der 41-Jährige veröffentlichte ein Video mit dem Titel "Obrigado" (Danke) in den sozialen Netzwerken. In den letzten fünfeinhalb Jahren spielte der Verteidiger in seiner Heimat beim FC Porto.

08.08.2024